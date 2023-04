Tief „Rudolf“: Schnee im Tal und neue Regenmassen

Schneefall am Donnerstag auch in Klagenfurt

In Klagenfurt fielen bereits am Donnerstag noch einmal die Schneeflocken, außerdem in Graz am Hausberg Schöckl. In der Steiermark kam es am Donnerstag auch schon zu einem Autounfall am Schanzsattel. Vom Schnee nicht unverschont blieb auch Vorarlberg: Dort gab es in Tschagguns im Montafon auf 680 Metern Neuschnee.