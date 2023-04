Mehr Regen in 60 Stunden als sonst im ganzen April

„Um die 50 Liter pro Quadratmeter regnete es zum Beispiel in Klagenfurt, Graz und St. Pölten, rund 40 in Bregenz, Salzburg, Wien, Eisenstadt und um die 30 Liter pro Quadratmeter waren es in Linz und Innsbruck“, lautete die vorläufige Bilanz von Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik. Die überhaupt größten Mengen pro Quadratmeter wurden in Salzburg bei der Rudolfshütte und in Laterns in Vorarlberg mit 80 Litern registriert.