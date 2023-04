Mit Kanonen beladener Zug fuhr durch Österreich

Am Wochenende soll offenbar ein Zug mit 20 Kanonen für die Ukraine Österreich passiert haben - allerdings ohne Bewilligung. Das Innenministerium bestätigte, dass seitens „der italienischen Botschaft in Wien mitgeteilt wurde, dass am 15.04.23 ein Zug einen Transport von M109 Panzerhaubitzen von Italien nach Polen durchführen wird“.