Ukraine zu Panzerlieferungen: „Haben keine Zeit“

Selenskyj: „Keine sehr richtige Strategie“

Auch Präsident Selenskyj schlug in eine ähnliche Kerbe und kritisierte Deutschland indirekt für seine Linie bei der Lieferung von Kampfpanzern. Manchmal dürfe man nicht abwägen und sich nicht vergleichen. „Wenn du beispielsweise sagst: Ich gebe Panzer, wenn jemand anderes ebenso Panzer gibt. Ich bin mächtig in Europa, ich helfe, wenn jemand außerhalb von Europa auch hilft“, sagte Selenskyj am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Mir scheint, dass dies keine sehr richtige Strategie ist“, sagte Selenskyj, der bei einer Debatte zugeschaltet war. Den Namen des deutschen Kanzlers nannte der Ukrainer dabei nicht.