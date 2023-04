Parkhaus in New York eingestürzt: Toter, Verletzte

Der Einsturz eines mehrstöckigen Parkhauses im New Yorker Stadtteil Lower Manhattan hat am Dienstag zumindest ein Todesopfer gefordert. Rettungskräfte und Medien berichteten von fünf Verletzten, wobei einige Opfer in dem eingestürzten Gebäude eingeschlossen waren. Feuerwehrleute erhielten vorerst keinen Zugang, da das Gebäude stark instabil war.