Das gefährliche Geschäft mit Flucht und Liebe

Von Prostitution bis hin zur Bandenkriminalität

Einen derzeitigen Boom beobachten die Ermittler auch bei der käuflichen Liebe – die sich immer mehr ins Tagesgeschäft und damit in Laufhäuser verlagert. Das „schnelle Geld“ brachte selbst eine 79-Jährige auf einen späten Berufsweg. „Im Rotlichtmilieu findet man alles“, so Kunter. Dabei verlagert sich vieles in den Privatbereich oder ins Internet – was mehr Gefahren für die Mädchen birgt.