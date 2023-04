Gefahr des Unbekannten: Drogenopfer immer jünger

Organisierte Kriminalität

Die Handlanger sind dabei im Ausland zu finden. „Durch die gute Vernetzung mit ausländischen Kollegen gelingen wichtige Erfolge im Kampf gegen organisierte Tätergruppen“, so der Chefinspektor. Wie bei der Operation „Joker“ Mitte vorigen Jahres, wo durch den zeitgleichen Zugriff in Österreich, der Slowakei und Ungarn ein international agierender Drogenring mit 35 Personen ausgehoben werden konnte. Der Wert der sichergestellten Drogen lag bei 21 Millionen Euro. Den Verdächtigen wird derzeit in Korneuburg der Prozess gemacht.