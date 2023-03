Spezialeinheit macht Jagd auf „Brunnenvergifter“

Vielfältiger Ermittlungsbereich

2010 kam ein Dopingskandal in einem Fitnessstudio ans Licht. Von Anabolika und Testosteron über Entwässerungstabletten und Schlankheitstees bis hin zu menschlichen Wachstumshormonen: „Neben der Abhängigkeit sind etwa auch die mitwachsenden inneren Organe ein Problem. Diese suchen sich im sogenannten Kugelbauch ihren Platz“, klärt Ebner über potenzielle Gefahren auf. Auch sein anfängliches Interesse für den Umweltbereich hat sich über die Jahre zur regelrechten Sucht entwickelt. „Es gibt immer etwas Neues. Wir ermitteln am Boden, zu Wasser und in der Luft, da lernt man viel dazu“, so der 59-Jährige. Die Ermittler sind daher als Generalisten breit aufgestellt.