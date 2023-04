Gemeinsamen Tod als letzten Ausweg gewählt

Vorbereitungen auf die Verzweiflungstat

Hausbewohner in der Goethestraße 15 in Innsbruck-Saggen bemerken dann, dass Oskar Teuber seine Parterrewohnung abzudichten beginnt. Einen Tag bevor sich seine Frau in der Reichenau hätte einfinden müssen. Mit Leuchtgas nimmt sich das Ehepaar am 19. April 1943 schließlich das Leben.