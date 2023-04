Alle Parteien stimmten für Auslieferung Kunaseks

Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Es geht um den Finanzskandal der FPÖ Graz, der nach der Gemeinderatswahl 2021 an die Öffentlichkeit kam. Bis zu 1,8 Millionen Euro an Klubgeldern sollen veruntreut worden sein, gegen mehrere Verdächtige wird ermittelt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Klagenfurt verdächtigt Kunasek nun, Beitragstäter gewesen zu sein: Er soll die Vorgänge in Graz nicht unterbunden haben. Zudem wird ihm eine falsche Zeugenaussage bei einer Kriminalpolizei-Einvernahme im Vorjahr und die Unterdrückung von Beweismitteln vorgeworfen. Für den FPÖ-Klubobmann gilt die Unschuldsvermutung.