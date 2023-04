Dutzende Pferde sollen in Urin hausen müssen

„Die Bilder und Videos sind alarmierend“, ist Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler entsetzt. „Es handelt sich um Mauke, die schmerzhafte Ekzeme an den Fesseln von Pferden verursacht, die dringend behandelt werden müssen! Die Dutzenden Shire Horses, die dort teils dauerhaft in tiefem Morast gehalten werden, sind wegen ihres langen Beinfells, dem sogenannten Fesselbehang, besonders anfällig für die Infektion, weil sich die Mischung aus Schlamm, Kot und Urin dadurch an die Fesseln klebt.“