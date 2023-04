„Digitales KZ“ soll mehr Männer zwangsrekrutieren

Schlimmer als in Orwells „1984“

Denn es ist so etwas wie die E-Card mit der gesamten Dokumentenmappe, die jeder von uns zu Hause sicher in einer Lade verstaut hat, praktisch vereint in einer Handy-App. Durch „Gosuslugi“ ist man der „gläserne Mensch“ schlechthin, denn die Plattform enthält Passdaten, Steuernummer, Rentenversicherungsausweis, Führerscheindaten, Telefonnummer, Meldezettel, etwaige Vorstrafen, medizinische Daten, Informationen über den Bildungsstand und mehr.