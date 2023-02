Russland sucht Wehrpflichtige mit Face-Check

In Russland soll an neun Grenzübergängen ein Gesichtserkennungssystem installiert werden. Kostenpunkt: Fast eine Milliarde Rubel (zirka 12,7 Millionen Euro). Vielen Russen schwant nun Böses - denn Gesichtserkennungskameras wurden bereits eingesetzt, um Männer an die Front zu befördern.