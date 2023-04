Hunderte Militärangehörige probten Krönungsparade

Die Prozession am Trafalgar Square und entlang der Prachtstraße The Mall ist deutlich kürzer als bei Elizabeths Krönung vor 70 Jahren. Damals führte sie über acht Kilometer auch durch die Einkaufsstraßen Oxford Street und Regent Street. Auch die Krönung soll mit rund einer Stunde deutlich kürzer werden als bei Charles‘ Mutter. Der neue König will die Monarchie verschlanken und modernisieren.