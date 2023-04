Sexueller Missbrauch bei „Big Brother“: Haftstrafe

Täter muss auch Entschädigungszahlung leisten

Die Staatsanwaltschaft forderte zweieinhalb Jahre Haft. Letztlich wurden es 15 Monate. Das zuständige Gericht in Madrid entschied außerdem, dass sich der Verurteilte dem Opfer vier Jahre lang nicht nähern und so lange auch nicht mit der Frau in Kontakt treten darf, wie die spanische Justiz am Montag mitteilte. Zudem muss der Angeklagte dem Opfer eine Entschädigung von 6000 Euro zahlen.