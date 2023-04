Restmülltonnen werden einen Monat nicht entleert

Doppeltes Pech in Bad Ischl. Das in die Jahre gekommene einzige Müllauto für die Innenstadt ist defekt, das neue Fahrzeug wird erst 2024 geliefert. Falls der Schaden rasch behoben wird, kann der Abfall in der zweiten Mai-Woche abgeholt werden. Grund: Die Mülltonnen werden im Zwei-Wochen-Takt entleert.