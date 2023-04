Schon jeder Vierte in Wien ist kein Österreicher

Doch wenn Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten zusammenleben, gibt es natürlich viele Herausforderungen. Nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Ein Blick in Schulen zeigt: Die Lage ist einmal mehr angespannt. Besonders viele Schüler mit nicht deutscher Muttersprache und sogenannte Brennpunktschulen in Bezirken mit hohem Migrationsanteil bringen das Bildungssystem an seine Grenze.