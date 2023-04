Rennen um SP-Spitze: Kärnten im Wahlkampfmodus

Ob auch andere Schwergewichte vor dem offiziellen Start der Mitgliederbefragung klar Stellung beziehen werden, wird sich wohl erst bei den Besuchen der Spitzenkandidaten zeigen. Andreas Babler will am 22. April in Klagenfurt und Villach auf Stimmenfang gehen, Doskozil wird am selben Tag im Viktringer Gemeindezentrum für seine Anliegen die Werbetrommel rühren. Während Babler und Doskozil österreichweit auf Tour gehen, verzichtet Rendi-Wagner offenbar auf einen parteiinternen Wahlkampf.