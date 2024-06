„Im Ernstfall darf es keine Grenzen geben!“

Wehren profitieren: „Ein Stück mehr Sicherheit.“

Drei Punkte sind wesentlich: Es soll ein Erdrutschwarnsystem eingerichtet werden. „So erhalten wir ein digitales Netzwerk, das rechtzeitig warnt“, sagt Geopark-Manager Gerald Hartmann, der zwei Jahre an dem Projekt gefeilt hat. Weiters werden die 14 Feuerwehren des grenzüberschreitenden Verbundes besser für Katastrophenfälle ausgerüstet. Mit Großraumpumpen, Windwurf- und Waldbrandpaketen. Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel: „Die Unwetter haben uns, unsere Nachbarn und alle Einsatzkräfte an die Grenzen gebracht. Wir waren nicht in der Lage, unseren Nachbarn ausreichend Hilfe zukommen zu lassen.“