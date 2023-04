Das sind unsere 36 Vertreter im Kärntner Landtag

Die Landtagswahl ist geschlagen, die neue Regierung steht, der Kärntner Landtag wurde - wie berichtet - am Donnerstag angelobt. Die insgesamt 36 Frauen und Männer sollen in den nächsten fünf Jahren die Interessen der Wähler vertreten. Einige Abgeordnete sind nach der Wahl am 5. März ausgeschieden, andere nachgerückt. Für die SP sitzen 15 Mandatare im Landtag, neun für die FP, sieben stellt die VP und fünf das Team Kärnten. Doch wer sind eigentlich diese 30 Männer und sechs Frauen?