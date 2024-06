Politische Grenzgänge: Schwierig, interessant, aha

Da geht ja schon seit Monaten gar nichts mehr. Galt früher einmal oder anderswo die gute, alte politische Sitte, dass man sich nach einer geschlagenen Wahl in neuer Konstellation binnen weniger Wochen zusammenraufte und Aufgaben verteilte, und dann im Falle der sechsjährigen Legislaturperiode einer Kommune fünfeinhalb Jahre lang zusammenarbeitete im Sinne der Stadt und vor allem ihrer Bürger, um sich erst danach wieder ein halbes Jahr lang in politischem Schaukampf zu messen, ist derlei in der Landeshauptstadt abgemeldet.