Jeder fünfte Jugendliche ist suchtgefährdet

Mit 6,6 Millionen Euro investiert das Land Kärnten so viel wie noch nie in den Kampf gegen die Suchtproblematik – denn die Lage wird immer prekärer, wie Suchtkoordinatorin Barbara Dobesch aufzeigt: „Der Markt wird ständig mit neuen Drogen überschwemmt, wir hinken hinterher. Vor allem die Jugendlichen experimentieren mit allem, was es gibt.“