Landwirtschaft: Immer mehr Milchbauern hören auf

1928 wurde die Kärntnermilch gegründet. „Aus einer Not heraus, weil klar war: Gemeinsam vermarkten ist leichter“, so Geschäftsführer Helmut Petschar. Seitdem habe man viel in Qualität investiert. „Es ist klar, dass ein kleines Unternehmen nicht Preisführer werden kann, wohl aber Qualitätsführer.“

Das beweisen alljährlich zahlreiche Auszeichnungen, wie heuer wieder der „Käsekaiser“ für den Kärntnermilch Drautaler als bester Schnittkäse Österreichs. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft hat der Kärntnermilch zum 20. Mal den Preis für langjährige Produktqualität verliehen. Höchste Qualität bescheinigt der Kärntnermilch auch der „International Food Standard“ (IFS), den der deutsche und französische Einzelhandel zur Auditierung von Eigenmarkenlieferanten entwickelt hat: Mit 97,37 Prozent hat die Kärntnermilch den IFS bestanden. Zahlreiches Edelmetall bei „Käsiade“ und „World Cheese Awards“ kommt zu den Vitrinen voller Auszeichnungen im ersten Stock der Kärntnermilch-Zentrale in Spittal dazu.