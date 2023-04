Begegnungszonen: Steiermark will Zahl verdoppeln

Treffen am Anarchieplatz? Wer in Graz studiert hat, weiß sofort, wovon die Rede ist. Am Sonnenfelsplatz bei der Uni kommen zwischen Bäckerei, Supermarkt und Mensa fünf Straßen mit Bussen, Radlern, Autofahrern und Fußgängern zusammen. Seit 2011 sind sie im sogenannten Shared Space alle gleichberechtigt.