Bis zu 25 Grad: Am Wochenende winkt ein Sommertag

Am Montagvormittag überwiegen laut Geosphere Austria im Westen und entlang der Alpennordseite meist dichte Wolken und zeitweise regnet oder schneit es. Weiter im Osten und Süden wechseln den ganzen Tag über Sonne und Wolken, in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland kann es am Nachmittag aber nochmals regnen. In der Früh hat es ein bis acht Grad, später neun bis 17 Grad.