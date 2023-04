Unerwartete drei Punkte für den FC Dornbirn

Eigentlich hatte es so ausgeschaut, als ob die Rothosen dem Druck der Young Violets in der Endphase nicht mehr würden standhalten können. Das 2:2 war den Hausherren in der Generali-Arena nicht genug, sie drückten auf den Siegtreffer. Den erzielten aber dann die Dornbirner, Innenverteidiger Cavave schoss in der Nachspielzeit nach einem langen Ball von Raul Marte alleinstehend vor Violets-Goalie Kos ein, brachte den Rothosen den Sieg.