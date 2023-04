ÖVP schießt scharf gegen Pläne von Doskozil & Co.

Es liegt auf der Hand, dass es die Schwarzen in ihrem Kernland Niederösterreich nicht so mit der Sozialdemokratie haben. So ließ ÖVP-Parteimanager Bernhard Ebner jüngst keine Gelegenheit aus, den roten Regierungspartner mit harten Worten zu kritisieren. Sachlicher geht es Klubchef Jochen Danninger an, der die Programme der roten Bewerber für den Bundesvorsitz der SPÖ unter die Lupe nahm. „2000 Euro Mindestlohn, 32-Stunden-Woche Lkw-Maut – all diese Ideen für das eigene Klientel sind ein Todesstoß für den Wirtschaftsstandort“, betont der ÖVP-Politiker, der vor der vergangenen Wahl selbst für das Wirtschaftsressort verantwortlich war.