SPÖ-Quartett in NÖ mauert zur „Chefsache“ im Bund

Die „Big Four“ im weiten Land schweigen zu den „Big Three“ im Bund. So lässt sich die Lage in der SPÖ zusammenfassen. Weder der designierte Landesparteichef Sven Hergovich, noch seine Landesrats-Kollegin Ulrike Königsberger-Ludwig, Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser, oder der St. Pöltner Stadtchef Matthias Stadler lassen sich Bekenntnisse zu einem der drei Kandidaten für den Vorsitz in der Bundespartei entlocken. Letzterer soll - wie mehrfach berichtet - ja sogar Ex-Kanzler Christian Kern um ein Comeback gebeten haben.