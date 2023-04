Haft für brutale Attacke mit Baseballschläger

Mit drei Freunden suchte der Hauptangeklagte (19) am 23. August in Straßwalchen die Aussprache mit dem Bruder seiner Geliebten. Weil dieser die Beziehung ablehnte. „Es war ein Streit unter türkisch- und kurdisch-stämmigen Personen“, hatte Verteidiger Robert Morianz noch am ersten Prozesstag im Salzburger Landesgericht präzisiert. Doch aus der Aussprache entwickelte sich eine Gewalttat: Mit einem Baseballschläger drosch der Hauptangeklagte auf einen Freund des eigentlichen Opfers ein - diese wollten eigentlich mit einem Auto vor dem 19-Jährigen und seinen Freunden flüchten. Letztlich mussten sich wegen des Vorfalls fünf Salzburger zwischen 19 und 24 Jahren vor Gericht verantworten.