„Wir wissen, dass es sehr schwierig wird“

„Habe die Liebe gespürt“

Bevor Koita die Mozartstadt verlässt, um den nächsten Karriereschritt zu wagen, hat er noch eine Botschaft an die Fans. „Seit ich hier in Salzburg bin, hat man mich unterstützt und habe ich die Liebe gespürt. Ich werde sie vermissen und sage danke für den Support in all den Jahren.“