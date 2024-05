Touristenabgabe soll 23 Millionen Euro bringen

Dieses System gebe es in Europa bisher nicht, ist Schnöll überzeugt. Wenige Tage, nachdem die „Krone“-Leser penibel die Probleme im Verkehrsbereich im Land aufgelistet haben, gibt es also schon erste Lösungen. Zusätzlich kann, wie von Tourismusverbänden schon lange gefordert, auch eine höhere Nächtigungsabgabe eingehoben werden. Die Obergrenze liegt in der Stadt und in kleineren Tourismusorten ab Oktober bei 3 Euro, in großen Orten bei 4 Euro pro Nacht.