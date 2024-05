„Fußball hat mich nicht mehr mit Freude erfüllt“

Nach elf Jahren als Profifußballer zieht Michael Brandner am Samstag in der letzten Bundesliga-Runde einen Schlussstrich. „Die Entscheidung ist in den vergangenen Wochen und Monaten so gereift“, erklärt der erst 29-Jährige. „Der Fußball am Platz hat mich nicht mehr so mit Freude erfüllt.“ Auch wenn der Aufstieg im Sommer in die Bundesliga mit ihm als Kapitän eines der Karrierehighlights war („Es erfüllt mich mit Stolz“), ging er in der aktuellen Spielzeit in der Bundesliga durch die Hölle. In der höchsten Spielklasse wurde er von Trainer Gerald Scheiblehner aufs Abstellgleis gestellt, es folgten nur sieben Einsätze und magere 195 Minuten.