US-Leak: Verdächtiger bei Luft-Nationalgarde tätig

Das gab Justizminister Merrick Garland bekannt. Jack T. wurde am Donnerstag in der Kleinstadt Dighton südlich von Boston im US-Staat Massachusetts festgenommen. Auf live im Fernsehen übertragenen Luftaufnahmen ist zu sehen, wie sich ein Mann in kurzer roter Hose und T-Shirt mit Händen hinter dem Kopf ergibt. In dieser Haltung bewegt er sich langsam rückwärts Richtung schwer bewaffneter Einsatzkräfte, die ihn dann festnehmen und mit Händen auf dem Rücken in eines ihrer Fahrzeuge schieben.