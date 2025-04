Russland relativiert: Kursk doch nicht „befreit“

Kiew: Truppen auch in Belgorod

Am Samstag hingegen hatte Generalstabschef Waleri Gerassimow Putin mitgeteilt, die ukrainischen Streitkräfte seien aus dem letzten Teil der Region Kursk vertrieben worden. Diese Darstellung wurde später vom ukrainischen Generalstab dementiert. Er erklärte zudem, ukrainische Truppen seien auch unverändert in der russischen Region Belgorod im Einsatz.