Der Kampf um die NBA-Krone wird zur Massenschlacht

Die Zahl der Anwärter auf das Championat in der stärksten Basketballliga der Welt scheint in diesem Jahr groß wie selten zuvor zu sein. Die Golden State Warriors sind Titelverteidiger. Stephen Curry (29,4 Punkte pro Spiel), Klay Thompson, der als erst dritter Spieler der NBA-Geschichte mit 301 Dreipunktern mehr als 300 in einer Saison getroffen hat, und Kollegen gehen diesmal nur als Nummer sechs im Westen in die Postseason. In der „best of seven“-Serie der ersten Runde warten die Sacramento Kings mit Top-Rebounder Domantas Sabonis (12,3 pro Spiel), die erstmals seit 2006 wieder in den Play-offs vertreten sind. „Das ist toll für uns, da müssen wir nicht weit reisen“, sagte Thompson.