Kein Plagiat: Karner hat nicht abgeschrieben

Weber hat bereits mehrfach Politikerinnen und Politiker in ihren wissenschaftlichen Abschlussarbeiten des Plagiats bezichtigt. Teilweise wurden tatsächlich akademische Grade entzogen, zum Beispiel dem damaligen Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) von der Universität Graz. 2021 erklärte die damalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ihren Rücktritt, nachdem Weber ihr Plagiate in ihrer 2020 in Bratislava eingereichten Dissertation und ihrer Diplomarbeit an der FH Wiener Neustadt vorgeworfen hatte. Die FH verzichtete nach einer Prüfung aber auf ein Aberkennen des Titels, auch ihren in der Slowakei erworbenen Titel darf Aschbacher schlussendlich behalten.