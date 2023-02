Kein Plagiat: Aschbacher hat nicht abgeschrieben

Aschbachers Politkarriere in Trümmern

Webers Anschuldigungen verbreiteten sich damals so rasant, dass die ÖVP-Politikerin schließlich Mitte Jänner 2021 zurücktrat und abtauchte - genau zwei Tage nach dem Publikwerden der ersten Anschuldigungen. Skurrile Sätze wie „Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns“ aus ihrer Doktorarbeit sorgten zudem für Spott.