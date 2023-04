Die kleine Botin sorgt für Frischeduft

Der Spruch „immer der Nase nach“ kommt nicht von ungefähr: Wir sind durch Gerüche geprägt und durch jede Duftwahrnehmung wird etwas ausgelöst. Das ist etwa wichtig in der Abschätzung von potenziellen Gefahren, daher riecht man an Lebensmitteln, um zu erkennen, ob sie noch genießbar sind. Innerhalb der eigenen vier Wände ist der Duft dafür verantwortlich, ob wir uns wohlfühlen und nimmt Einfluss auf die Stimmung. Wer jetzt mehr Frische will, kann sich direkt an der Pflanzenwelt bedienen - ein Strauß Eukalyptus bringt sie zum Beispiel sofort.