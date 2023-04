CO-Vergiftung: Fünfköpfige Familie im Krankenhaus

Eine fünfköpfige Familie hat am Mittwochabend in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Ein Defekt der Gastherme hatte zu einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid in der Luft geführt. Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Berufsrettung im Bezirk Favoriten war die Folge.