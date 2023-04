Mexiko: Anzeigetafel für Maya-Ballspiel freigelegt

Zwei Spieler vor Ball zu sehen

Die steinerne Anzeigetafel hat einen Durchmesser von 32,5 Zentimetern, ist 9,5 Zentimeter dick und wiegt 40 Kilogramm, heißt es in der INAH-Mitteilung. In der Mitte seien zwei Spieler vor einem Ball zu sehen. Das Artefakt wurde den Angaben zufolge in einer Tiefe von 58 Zentimetern in umgekehrter Position gefunden.