Fall Leonie: Ein Angeklagter bekennt sich schuldig

Vorerst kein Ausschluss der Öffentlichkeit

Bevor noch ein Plädoyer gehalten wurde, beantragten die Privatbeteiligtenvertreter offiziell den Ausschluss der Öffentlichkeit: „Durch das Verfahren und die im Verfahren zu erwarteten Offenbarungen vonseiten der Angeklagten, Zeugen und durch das Video über das Innere der Menschen, die betroffen sind, also die Eltern und Schwester, ist es diesen Opfern nicht zumutbar, dass Details über diesen Tag über die Anklage hinaus öffentlich werden.“ Die Verteidiger des Drittangeklagten schlossen sich diesem Antrag an. Er soll nämlich in einer Liebesbeziehung mit Leonie gewesen sein.