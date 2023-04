Lakers gewinnen verloren geglaubtes Match

Nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit gewann der Rekordmeister am Dienstag das Play-in-Duell mit den Timberwolves 108:102 nach Verlängerung. Durch den Heimsieg geht es für die Lakers in der ersten Runde des Play-offs ab Sonntag gegen die Memphis Grizzlies.