Malaysia schafft obligatorische Todesstrafe ab

„Anwendung der Todesstrafe vollständig einstellen“

Mit der Abschaffung der obligatorischen Todesstrafe rücke Malaysia näher an die Mehrheit der Länder, die die Todesstrafe bereits vollständig abgeschafft haben, sagte Elaine Pearson, Asien-Direktorin von Human Rights Watch. „Malaysias nächster Schritt sollte darin bestehen, die Anwendung der Strafe vollständig einzustellen.“ Amnesty International forderte die Regierung in Kuala Lumpur in einem Tweet auf, „weitere Schritte zu einem humaneren Strafjustizsystem zu unternehmen“.