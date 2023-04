Bayern-Star reagiert erstmals auf seine Kritiker

Sane wünscht sich „ausgewogenes Maß“

Die Härte der Kritik an seiner Leistung und seinem Verhalten kann Sané nicht nachvollziehen und sagt: „Natürlich geht immer mehr, ja - aber mir geht es in beiden Richtungen oft etwas zu rasant in der Bewertung. Insgesamt würde ich mir da ein ausgewogeneres Maß wünschen.“