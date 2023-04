Bank-Frust! Blitz-Abgang beim FC Bayern München?

„Für mich ist das schade, aber …“

Bislang stehen lediglich 702 Einsatzminuten in der laufenden Saison zu Buche. Zu wenig aus der Sicht des Jungspunds. Seine direkten Konkurrenten im Mittelfeld: Joshua Kimmich und Leon Goretzka „Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet. Für mich ist das schade, aber ich komme gut damit zurecht. In meiner Karriere hatte ich bis zu dieser Saison eigentlich nie einen Rückschlag“, sagt Gravenberch. „Ich bin noch sehr jung und ich bin froh, dass ich so etwas jetzt erlebe und nicht erst später in meiner Karriere!“