Enthüllt: Bayern bot Haaland astronomisches Gehalt

So hoch ist Haalands City-Gehalt

Wie die „Daily Mail“ im Herbst berichtete, liegt das Jahresgehalt von Haaland in Manchester bei über 51 Millionen Euro liegen. Diese (finanzielle) Wertschätzung zahlt der Stürmer mit Toren (44 in 38 Pflichtspielen) zurück. Auch am Dienstagabend in der Champions League gegen den FC Bayern?