Im Salzburger Skandal-Pflegeheim rumort es weiter

Mitarbeiter prangern weitere Missstände an

Hinter den Mauern der Pflegeeinrichtung der Firma Senecura in Salzburg-Lehen soll es aber weiterhin rumoren. Genauso soll auch das Leiden der Senioren weitergehen. Zumindest legen das authentische Zuschriften an die „Krone“ nahe. Demnach arbeite das Personal immer noch an der Grenze der Belastbarkeit. Tagsüber müsse man sich zu zweit um 25 Bewohner kümmern. Mit der Arbeit komme man nicht hinterher.