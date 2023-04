Corona ließ Fischbabys in der Donau überleben

Derzeit herrscht nicht nur in den Zoos und in den Wäldern Oberösterreichs „Babyalarm“, auch in den Gewässern geht es rund: Viele der 59 Fischarten in der Donau laichen und nach wenigen Tagen schlüpfen aus den Eiern Larven, die sich rasch zu Jungfischen entwickeln. Und in dieser Zeit besonders gefährdet sind. Nicht nur von Fressfeinden, sondern auch von äußeren Umständen – etwa menschengemachten.