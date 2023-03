Biss auf Angelhaken ist wie „Impfstich“ für Mensch

Bei Schulungen ist das ein Thema

Die Bemerkung des Landesfischermeisters klingt in diesem Zusammenhang womöglich flapsiger, als sie in Wahrheit ist: Denn „Catch and Release“ in möglichst tierfreundlicher Form, nimmt in der Verbandsarbeit (zum Beispiel bei den Schulungen der Angler und im Verbandsmagazin) viel Raum ein. Und zurückgesetzt dürften selbstverständlich nur unverletzte Fische werden, betont Verbandschef Pilgerstorfer – und da zähle der bloße Hakenstich, wie er der „Krone“ erläutert, eben nicht als Verletzung. Vielleicht ist es beim Karpfen anders, der den Haken ja verschlucke, wie andere Kenner der Fischerei sagen.