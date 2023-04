Katzian: „All diese Ökonomen sind keine Wappler “

Auch die Pensionen sind ein Dauerbrenner. Kosten Milliarden. Keine nachhaltigen Reformen in Sicht. Die Menschen werden immer älter, wer soll das finanzieren?

Die Pensionsdebatte kenne ich seit 40 Jahren. Da hat man mir gesagt, ich werde einmal keine haben. Man kann natürlich alles mit der Demographie-Keule erschlagen. Aber wenn man den Bundeszuschuss in Relation zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes setzt, sind die Pensionen auch in Zukunft finanzierbar. Was ich aber auch festhalte ist, dass alles getan werden muss, um das gesetzliche Pensionsantrittsalter zu erreichen. Allerdings wird das nur möglich sein, wenn es auch in den Betrieben Aktivitäten in Richtung altersgerechte Arbeitsplätze gibt. Da ist die Chance jetzt groß, weil es aufgrund des Arbeitskräftebedarfs mehr Bereitschaft gibt, da genauer drauf hinzuschauen. Jedenfalls muss es mehr sein als Blabla.